An Heiligabend bricht in der Nacht im Biergarten Kleinaspergle (Kreis Ludwigsburg) ein Feuer aus. Wie es weitergeht, ist unklar, doch die Betreiber haben eine Idee zur Überbrückung.

An Heiligabend ist es um 23.30 Uhr im Biergarten Kleinaspergle im Osterholz Asperg zu einem Brand gekommen. Laut Polizeiangaben standen der Pavillon und Container in Vollbrand. Um 00.20 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr richtete über die Nacht eine Brandwache ein und wird nach den Feiertagen zu der Brandursache ermitteln. Diese ist bislang unklar. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Asperg und Tamm.