Am Rand der Leonberger Altstadt kommt es am Dienstagabend zu einem Überfall auf zwei Personen. Der Vorfall könnte laut Polizei eine Vorgeschichte haben.

Marius Venturini 03.06.2026 - 13:09 Uhr

Ein schwerer Raub hat sich am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr im Pomeranzengarten in Leonberg ereignet. Wie die Polizei berichtet, waren ein 17- und ein 18-Jähriger dort zu Fuß unterwegs, als sich ihnen eine etwa sechsköpfige Gruppe näherte. Die noch Unbekannten forderten ihre Opfer auf, die Taschen zu leeren. Als diese sich weigerten sich, wurden sie laut Polizeibericht aus wohl kurzer Distanz mit einem Reizgas besprüht wurden.