Über Monate war unklar: Werden die Bahnstrecken in der Region Stuttgart komplett digitalisiert oder nur teilweise? Nun hat auch die Bahn ihre Bedenken über die Finanzierung aufgegeben.
24.09.2025 - 14:16 Uhr
Die Hängepartie um die vollständige Digitalisierung des Stuttgarter Bahnknotens ist beendet. Der Finanzierungsvorbehalt des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn (DB) sei aufgehoben worden, sagte der baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Auch die Bahn bestätigte die Entscheidung. Nach zu Jahresbeginn erfolgter Ausschreibung sei das Ziel, Anfang kommenden Jahres wie geplant mit den Vergaben beginnen zu können, so eine Sprecherin.