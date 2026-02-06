Winzige Mengen, große Gefahr: Ein neuer psychoaktiver Stoff sorgt für lebensbedrohliche Zwischenfälle. Nach Funden im Raum von Karlsruhe wird bundesweit gewarnt.
06.02.2026 - 06:17 Uhr
Sucht-Experten und Ärzte warnen vor einer neuen gefährlichen Designer-Droge namens Cychlorphin, die inzwischen auch in Deutschland kursiert. Bundesweit verbreitete sich zuletzt ein Warnhinweis der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Karlsruhe. Dort war Cychlorphin in Urinproben von Patienten der Awo-Ambulanz und in einer sichergestellten Flasche nachgewiesen worden. Es zählt zu den neuen psychoaktiven Stoffen (NPS). „Aus England wurden mehrere Todesfälle aufgrund dieser Substanz gemeldet.“