Im Reiterstadion Leonberg Leonberg tanzt zu ABBA: Schillernder Auftakt für die „Musicville“-Konzerte
ABBAlution begeistert im Reiterstadion mit den größten Hits der schwedischen Poplegenden. Hier gibt es Bilder vom Konzert in Leonberg.
ABBAlution begeistert im Reiterstadion mit den größten Hits der schwedischen Poplegenden. Hier gibt es Bilder vom Konzert in Leonberg.
Mit Glitzer, Disco-Feeling und jeder Menge Ohrwürmern ist die sommerliche Konzertreihe „Musicville“ im Leonberger Reiterstadion in die neue Saison gestartet. Die Tribute-Band ABBAlution brachte die größten Hits von ABBA auf die Bühne und sorgte für ausgelassene Stimmung unter den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.