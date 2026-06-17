Mit Glitzer, Disco-Feeling und jeder Menge Ohrwürmern ist die sommerliche Konzertreihe „Musicville“ im Leonberger Reiterstadion in die neue Saison gestartet. Die Tribute-Band ABBAlution brachte die größten Hits von ABBA auf die Bühne und sorgte für ausgelassene Stimmung unter den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.

Schon bei den ersten Takten wurde deutlich: Die Musik der schwedischen Kultband hat nichts von ihrer Strahlkraft verloren. Songs wie „Dancing Queen“, „The Winner Takes It All“, „Thank You for the Music“, „Mamma Mia“ oder „Waterloo“ ließen die Hüften schwingen und verwandelten das Reiterstadion in eine große Open-Air-Tanzfläche.

Die fünfköpfige Tribute-Band ABBAlution – nicht ganz originalgetreu, schließlich bestand ABBA aus vier Mitgliedern – überzeugte mit musikalischer Qualität und einer detailreichen Bühnenshow.

In authentischen Kostümen und mit viel Charme ließ die Formation das schrille Jahrzehnt von Disco-Pop, Glamrock und Plateauschuhen wieder aufleben. So wurde der Auftakt der diesjährigen „Musicville“-Reihe zu einer Zeitreise in die 1970er-Jahre

Nächster Termin: Hits von den Toten Hosen und den Ärzten

Auch in den kommenden Wochen dürfen sich Musikfans auf weitere Abende mit den Hits berühmter Bands und Künstler freuen. Zum Konzept von „Musicville“ gehören neben den Konzerten auch Foodtrucks und kühle Getränke – und das alles bei freiem Eintritt mitten in der Stadt.

Weiter geht es am Dienstag, 23. Juni, mit der Tribute-Band „Alex im Westerland“. Die Frankfurter Formation präsentiert die bekanntesten Songs der Punkrock-Größen Die Toten Hosen und Die Ärzte und verspricht damit den nächsten stimmungsvollen Konzertabend unter freiem Himmel.