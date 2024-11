Ein kräftiger Druck auf den großen grünen Knopf setzt die Lego-Eisenbahn in Bewegung. Sie bahnt sich ihren Weg durch das liebevoll gestaltete Weihnachtsdorf das aus rund 20 000 Legosteinen besteht. Die Ausstellung „Faszination Lego“ kehrt vom 16. November bis zum 27 April 2025 zum siebten Mal in das Residenzschloss Ludwigsburg zurück und will mit bunten Fantasiewelten und selbst gebauten Modellen große und kleine Fans begeistern.

Fast alle Modelle zum ersten Mal ausgestellt

„Wir wollen den Besuchern immer wieder etwas Neues bieten“, sagt Volker Beker von den Klötzlebauer Ulm und Ludwigsburg. „95 Prozent der ausgestellten Modelle werden hier zum ersten Mal gezeigt.“ Zu den besonderen Attraktionen der diesjährigen Ausstellung gehören Modelle zum Thema Urlaub, wie beispielsweise eine Strandszene oder eine Winterkulisse. Abenteuerliche Szenen mit Seeschlachten und verborgenen Schätzen erwartet die Besucher in der Piraten-Themenwelt. Aber auch die Klassiker wie der Themenbereich Herr der Ringe, die zauberhafte Welt von Harry Potter oder detailreiche Modelle aus der Star-Wars-Saga werden ausgestellt. „Wir haben diesmal auch ein Duplo-Modell für die ganz kleinen Fans dabei“, erklärt Udo King von den Klötzlebauer.

Mit Bildvorlagen zum Modell

Der 56-jährige Lego-Fan stellt seine Eigenbauten unter anderem mit Hilfe von Bildvorlagen her. „Das Schloss Uhenfels bei Bad Urach war sehr herausfordernd. Das ganze Modell hat nur einen einzigen rechten Winkel“, sagt er. Es besteht aus 9500 Teilen und benötigte 120 Stunden Arbeitszeit. Auch einen Teil der Stadtkirche in Ludwigsburg und das Wasserkraftwerk in Marbach hat die Gruppe aus Legosteinen errichtet. „Es steckt viel Kreativität und Übung dahinter“, sagt Beker. Irgendwann kenne man sich aus, welche Steine es gibt und wie man sie zweckentfremden kann. „Mittlerweile laufe ich durch die Stadt und kann mir genau vorstellen wie ich etwas mit Legosteinen umsetzten könnte.“

Workshops für Groß und Klein

Die Ausstellung soll zum Mitmachen anregen. „Es gibt ein Suchspiel, bei denen die Kinder einzelne Figuren in den Themenwelten entdecken können“, erklärt King. Außerdem können Kinder im Spielzimmer selbst kreativ werden und eigene Modelle bauen. „Die Schönsten stellen wir dann in unserem Regal aus.“ Besonders beliebt seien die Workshops. Zu verschiedenen Themen bauen die Kinder gemeinsam mit einem Erwachsenen ein Modell. Die Klötzlebauer geben Tipps zur Stabilität und Bauweise. „Es ist schön zu sehen, was für tolle Objekte rauskommen, wenn sich die Kreativität der Kinder und Erwachsenen vereint“, sagt Beker. Die Steine für die Workshops werden zur Verfügung gestellt. „Außer bei dem Ufo-Workshop kann man die Modelle anschließend allerdings nicht kaufen oder mitnehmen.“ Dafür gibt es einen kleinen Shop, in dem Modelle, Steine aber auch Ersatzteile verkauft werden.

Playmobil-Ausstellung in Planung

Wie beliebt die Ausstellung bei den Ludwigsburgern ist, zeigt sich schon beim Aufbau. „Immer wieder haben Leute ans Fenster geklopft und gefragt ob sie mal gucken dürfen.“ Für das nächste Jahr sei erstmals eine Playmobil-Ausstellung angedacht. Verhandlungen dazu laufen aktuell.