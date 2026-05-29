Da war wohl jemand zu schnell unterwegs: Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Euskirchener Polizei entsteht ein kurioses Blitzerfoto.

dpa 29.05.2026 - 11:26 Uhr

Euskirchen - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen eine Seniorin mit Rollator geblitzt. Die Radarkamera löste aus, weil ein Kastenwagen in einer Tempo 30-Zone im Kreis Euskirchen mit 42 Stundenkilometern unterwegs war, wie die Polizei auf Instagram schilderte. "Doch genau im entscheidenden Moment lief eine Seniorin mit ihrem Rollator durchs Bild und sorgte unfreiwillig für ein echtes Kultfoto."