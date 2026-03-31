Im Schlafwagen durch die Nacht 16 Stunden Schönheitsschlaf bis Paris
Typisch Liegenpresse: Kolumnist KNITZ sinniert über erholsamen Schlaf in vollen Zügen und warum bei ihm da frühe Kindheitserinnerungen hochkommen.
Typisch Liegenpresse: Kolumnist KNITZ sinniert über erholsamen Schlaf in vollen Zügen und warum bei ihm da frühe Kindheitserinnerungen hochkommen.
Und, gut geschlafen? Falls nicht, vielleicht sollten Sie, liebe Leserinnen und Leser, es mal mit einer Nacht in einem Schlafwagen versuchen. KNITZ jedenfalls kann in Zügen wunderbar schlafen, solange die Position stimmt. Doch darüber gleich mehr.