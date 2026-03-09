Im Schlossgarten Ludwigsburg True Crime: Das spurlos verschwundene Mädchen
Bevor aus dem Ludwigsburger Schlossgarten das Blühende Barock wurde, ist dort eine Siebenjährige verschwunden. Der Fall wurde nie aufgeklärt.
Einen solch gepflegten Eindruck wie heute haben die Grünanlagen rund um das Ludwigsburger Schloss nicht immer geboten. Bevor aus dem Schlossgarten das Blühende Barock wurde, war vor allem der untere Bereich stark verwildert, wozu auch der Zweite Weltkrieg seinen Teil beitrug. Doch auch nach dessen Ende hatten die Menschen erst noch andere Sorgen, als sich um den vernachlässigten Park zu kümmern. Für spielende Kinder waren die Anlagen dennoch attraktiv – und, wie ein tragischer Fall aus dem Jahr 1950 zeigt, mitunter auch gefährlich.