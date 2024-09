Am frühen Morgen brennt eine Scheune lichterloh. In dieser ist nur Heu und Stroh gelagert. Nach einer ersten Schätzung der Polizei dürfte der Schaden jedoch immens werden.

red/dpa/lsw 05.09.2024 - 06:55 Uhr

Beim Brand einer Scheune in Bernau im Schwarzwald (Kreis Waldshut) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. In der Scheune sei nur Heu und Stroh gelagert gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.