Mit Fotos auf Getränkeflaschen will ein Hersteller helfen, eine im Schwarzwald vermisste Wanderin und Frau aus Hamburg zu finden. Für die Familien ist es ein kleiner Hoffnungsschimmer.
04.11.2025 - 11:12 Uhr
Seit fünf Jahren fehlt im Südschwarzwald jede Spur von Scarlett S., nun soll die Suche nach der Wanderin mit einem Foto auf Smoothie-Flaschen erneut aufgenommen werden. Neben dem Bild der damals 26-Jährigen will der Fruchtsafthersteller True Fruits auch mit dem Foto einer verschwundenen Frau aus Hamburg bei der Aufklärung von Vermisstenfällen helfen.