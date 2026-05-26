Einer der Größten der elektronischen Musik kommt nach Sindelfingen: Paul Kalkbrenner spielt ein Open-Air-Konzert am Freitag, 10. Juli, im Sindelfinger Freibad.

Jeder kennt diesen Song: „Sky and Sand“ von Paul Kalkbrenner – wenn nicht aus dem Film „Berlin Calling“, dann als musikalische Untermalung zur Werbung des Energie-Konzerns RWE. Paul Kalkbrenner, einer der prägendsten Künstler der elektronischen Musik, wird den Song garantiert auch ins Sindelfinger Freibad mitbringen, wo er am Freitag, 10. Juli, auftritt.

Kalkbrenner als Auftakt zu Wet-Open-Air Mit dem exklusiven Open-Air-Konzert in Sindelfingen bringen die Veranstalter von Permanent Entertainment diesen Ausnahmekünstler in eine außergewöhnliche Location. Wenn das Wetter passt, bietet das Freibad eine heiße Bühne, und zugleich wird ein heißes Wochenende eingeläutet – am 11. Juli findet im Sindelfinger Freibad erneut das Wet-Open-Air-Festival statt. Die Veranstaltung wird ebenfalls von Permanent Entertainment organisiert und hat sich in den vergangenen Jahren als großes Techno-Festival etabliert. Im vergangenen Jahr kamen 15 000 Besucher ins Sindelfinger Freibad.

Das Konzert richtet sich laut Veranstalter auch an junge Musikfans und Familien. Der Einlass ist ab 14 Jahren, Jugendliche ab zwölf Jahren dürfen in Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person über 18 Jahre teilnehmen. Das Konzert beginnt um 16 Uhr und endet um 22 Uhr.

In Spitzenzeiten bis zu 15 000 Besucher: Das Sindelfinger Freibad wird zur Techno-Bühne. Foto: privat

Kalkbrenner-Brüder mit Riesenhit „Sky and Sand“

Paul Kalkbrenner (Jahrgang 1977,) der viel mit seinem Bruder Fritz (Jahrgang 1981) zusammengearbeitet hat, ist aus dem Ost-Berliner Underground der frühen 90er Jahre hervorgegangen. So richtig bekannt wurde er einem größeren Publikum durch Hannes Stöhrs Film „Berlin Calling“, unter anderem auch mit Corinna Harfouch, in dem auch er selbst mitspielte und den Soundtrack komponierte. Aus diesem Werk von 2008 stammen auch „Sky and Sand“ sowie „Aaron“ und viele Hits mehr. Kalkbrenner füllt Arenen, ist Headliner internationaler Festivals wie Tomorrowland, wurde mehrfach für den Echo nominiert und erreicht mit seiner Musik Millionen von Fans. Sein aktuelles Album heißt „The Essence“.

Diskussionen über Lärm und Müll

Das Festival im Sindelfinger Freibad findet seit 2019 statt. Es gab immer wieder Diskussionen um Lärm und Müll und zur Parksituation im Umfeld des Freibads. Die Veranstalter versprachen nachzubessern: Mehr Parkplätze, mehr Toiletten, mehr Gastroangebote.

Tickets für Paul Kalkbrenner

Eintritt

Es gibt verschiedene Ticketkategorien zur Auswahl: Neben dem regulären Ticket gibt es eine VIP-Option mit Zugang zu einem speziellen VIP-Bereich sowie das Front-of-Stage-Ticket, das den Eintritt in den Golden Circle direkt vor der Bühne ermöglicht. Tickets sind ab 49,90 Euro erhältlich.