Einer der Größten der elektronischen Musik kommt nach Sindelfingen: Paul Kalkbrenner spielt ein Open-Air-Konzert am Freitag, 10. Juli, im Sindelfinger Freibad.
26.05.2026 - 16:35 Uhr
Jeder kennt diesen Song: „Sky and Sand“ von Paul Kalkbrenner – wenn nicht aus dem Film „Berlin Calling“, dann als musikalische Untermalung zur Werbung des Energie-Konzerns RWE. Paul Kalkbrenner, einer der prägendsten Künstler der elektronischen Musik, wird den Song garantiert auch ins Sindelfinger Freibad mitbringen, wo er am Freitag, 10. Juli, auftritt.