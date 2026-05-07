Im Stauferpark Göppingen Firma Kleemann investiert kräftig in Werfthalle
Der Göppinger Baumaschinenhersteller Kleemann will die Werfthalle zum Kundencenter umbauen. Was heißt das für die Zukunft der Stauferfestspiele oder der Märklintage?
Der Göppinger Baumaschinenhersteller Kleemann will die Werfthalle zum Kundencenter umbauen. Was heißt das für die Zukunft der Stauferfestspiele oder der Märklintage?
Die Kolosse aus Göppingen bestimmen die Arbeit in den Steinbrüchen, Recyclinghöfen und Innenstädten dieser Welt. Die Kleemann GmbH mit Sitz im Stauferpark stellt bis zu 80 Tonnen schwere Baumaschinen her, die in der Stunde 600 Tonnen Naturstein zerkleinern. Mit ihren kleineren und leicht transportierbaren Anlagen verändert Kleemann das Recycling, im Idealfall wird ein Haus abgerissen und das Material dank der Aufbereitung durch Geräte des Unternehmens direkt für den Wiederaufbau genutzt. Mit seinen Maschinen sind die Göppinger digitaler Vorreiter in der Branche und wollen weiter wachsen – und investieren.