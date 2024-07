Lawrow gibt USA Schuld an Gewalt in Nahost und Ukraine

Russland führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im UN-Sicherheitsrat greift nun Moskau Washington wegen seiner Rolle im Nahostkonflikt an.

red/dpa 17.07.2024 - 20:37 Uhr

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats den USA die Verantwortung für die vielen Toten in der Ukraine und den palästinensischen Gebieten gegeben. „Indem Washington Israel diplomatischen Schutz gibt und Waffen und Munition liefert, ist es - das ist allen klar - ein direkter Beteiligter des Konflikts geworden, genau wie in der Ukraine“, sagte Lawrow russischen Agenturen zufolge in New York.