Die US-Einwanderungsbehörde ICE nimmt während eines Einsatzes in Minneapolis einen Jungen mit seinem Vater in Gewahrsam. Schulbezirk und Heimatschutz widersprechen sich zu dem Vorfall.
23.01.2026 - 10:52 Uhr
Bei dem großangelegten Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis ist ein fünfjähriger Junge festgenommen worden. US-Vizepräsident JD Vance bestätigte den Fall am Donnerstag (Ortszeit) und räumte ein, zunächst selbst fassungslos gewesen zu sein. Er habe seine Meinung aber geändert, als er erfahren habe, dass der Vater des Kindes vor den ICE-Beamten geflohen sei. Drei Aktivisten wurden derweil nach einer Protestaktion gegen die Einwanderungspolizei in einer Kirche in Minnesota festgenommen.