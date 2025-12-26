In Stuttgart lebt eine Familie mit sieben Kindern. Im Chaos? Von wegen. Wir durften den Neun-Personen-Haushalt besuchen und filmen.

„Wie schaffst du das?“ Diese Frage hört Egzona Bajgora häufiger. Sie ist 34 Jahre alt und hat zusammen mit ihrem Mann Bedri Bajgora sieben Kinder. Für andere Eltern unvorstellbar, für das Paar nicht ungewöhnlich. „Ich habe selbst zwölf Geschwister“, erzählt die stolze Mutter und lacht. Für sie sei immer klar gewesen, dass sie selbst viele Kinder haben möchte. Ihr Mann arbeitet selbstständig in der Baubranche und hat acht Geschwister. Beide sind gebürtige Kosovo-Albaner.

„Es ist wirklich stressig, aber ich bin dankbar, das war ich mein ganzes Leben lang“, berichtet der ebenfalls 34-jährige Vater. Wir haben die Familie besucht und durften einen Einblick in das Familienleben zu neunt filmen. Das Ergebnis seht Ihr im Video:

Wer die Wohnung der herzlichen Großfamilie in Stuttgart betritt, findet übrigens zunächst keine Anzeichen für die vielen Kinderfüße, die sich hier bewegen. Im Eingangsbereich steht eine überschaubare Anzahl von Schuhen, im Kinderzimmer liegt nicht wesentlich mehr Spielzeug als in dem einer vierköpfigen Familie. Chaos sucht man vergeblich.

Besonders schön sei es in den Ferien, erzählt die zwölfjährige Tochter Feride. „Wir sind in den Ferien oft in Stuttgart und es macht mir Spaß, Zeit mit meinen Geschwistern zu verbringen.“ Im Haushalt mitzuhelfen sei für die großen Kinder selbstverständlich.