In Stuttgart lebt eine Familie mit sieben Kindern. Im Chaos? Von wegen. Wir durften den Neun-Personen-Haushalt besuchen und filmen.
26.12.2025 - 11:44 Uhr
„Wie schaffst du das?“ Diese Frage hört Egzona Bajgora häufiger. Sie ist 34 Jahre alt und hat zusammen mit ihrem Mann Bedri Bajgora sieben Kinder. Für andere Eltern unvorstellbar, für das Paar nicht ungewöhnlich. „Ich habe selbst zwölf Geschwister“, erzählt die stolze Mutter und lacht. Für sie sei immer klar gewesen, dass sie selbst viele Kinder haben möchte. Ihr Mann arbeitet selbstständig in der Baubranche und hat acht Geschwister. Beide sind gebürtige Kosovo-Albaner.