Die Gustav-Werner-Schule in Stuttgart-Zuffenhausen muss dringend saniert und ausgebaut werden. Im Video zeigen wir, die marode Schule.
13.12.2025 - 10:36 Uhr
Lehrer und Eltern der Gustav-Werner-Schule in Stuttgart-Zuffenhausen schlagen Alarm: Das Schulgebäude ist ein ausgewiesener Sanierungsfall. Durch ein Loch in der Decke tropft Wasser, ein Bereich musste gesperrt werden, weil Putz herabfällt. Doch laut Rektorin Katja Kuklinski ist der bauliche Zustand nicht einmal das größte Problem – es fehlt massiv an Platz.