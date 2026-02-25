Der gebürtige Argentinier Ciro Ernesto Mansilla hat zwei Bühnen-Persönlichkeiten: als Solist des Stuttgarter Balletts und neuerdings auch als Sänger einer Modern Death Metal-Band.

Volontäre: Julian Meier (mej)

Ciro Ernesto Mansilla hat seit kurzem zwei ziemlich verschiedene Bühnen-Persönlichkeiten: Schon seit mehreren Jahren ist er als Solist des Stuttgarter Balletts bekannt und überzeugt mit seinem tänzerischen Können. Doch in ihm steckt auch noch eine ganz andere Seite: nämlich die des vulkanartigen Metal-Sängers.

 

Seit Anfang Februar ist Mansilla Sänger der Ludwigsburger Modern Death Metal-Band „Death by Dissonance“. Zwei Bühnen, zwei Persönlichkeiten – doch es handelt sich um ein und dieselbe Person. Was er zu seiner neuen Rolle sagt, erfahrt ihr im Video.