Der gebürtige Argentinier Ciro Ernesto Mansilla hat zwei Bühnen-Persönlichkeiten: als Solist des Stuttgarter Balletts und neuerdings auch als Sänger einer Modern Death Metal-Band.

Julian Meier 25.02.2026 - 13:50 Uhr

Ciro Ernesto Mansilla hat seit kurzem zwei ziemlich verschiedene Bühnen-Persönlichkeiten: Schon seit mehreren Jahren ist er als Solist des Stuttgarter Balletts bekannt und überzeugt mit seinem tänzerischen Können. Doch in ihm steckt auch noch eine ganz andere Seite: nämlich die des vulkanartigen Metal-Sängers.