Die Polizei kontrolliert einen Reisebus mit mutmaßlichen Sparta Prag-Hooligans. Dabei kommt es zu mehreren Zwischenfällen. Die Einzelheiten.

Matthias Kapaun 01.10.2024 - 19:56 Uhr

Im Vorfeld des als Risikospiel eingestuften Champions-League-Spiels des VfB Stuttgart gegen Sparta Prag haben Polizeibeamte am Dienstagnachmittag in Stuttgart-Bad Cannstatt einen Bus mit mutmaßlichen Hooligans aus Tschechien kontrolliert. Die Kontrolle fand in der Hahnemannstraße statt. Als Resultat der Kontrolle durften drei Insassen des Busses das Stadion nicht betreten und sie wurden angezeigt. Was war geschehen?