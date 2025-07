Ein Portal für Fluggastrechte erstellt regelmäßig ein Ranking der weltweit besten Flughäfen. Der Stuttgarter Airport büßt in diesem Jahr einige Plätze ein.

Michael Bosch 22.07.2025 - 15:03 Uhr

Von wo aus fliegt man am komfortabelsten in den Urlaub, wo ist das Essensangebot am besten, wo sind die Flüge am pünktlichsten. Kurzum: Welcher Flughafen ist der beste? Diese Frage hat das Portal Airhelp, das sich um Fluggastrechte kümmert, unlängst untersucht. Und der Stuttgarter Flughafen ist in der Rangliste ziemlich abgestürzt.