Arnulf Rating ist der letzte Aktive der legendären 3 Tornados aus der 1980er-Jahre-Schule. Bei seinem Auftritt in Waiblingen bleibt er seiner Devise treu: Unterhaltung mit Haltung.
13.01.2026 - 17:00 Uhr
Er gehört zu den letzten ganz Großen seiner Zunft, ist einer der dienstältesten scharfen Zungen der Bundesrepublik und überdies der einzige der legendären Truppe Die 3 Tornados, der noch auf der Bühne steht. Es geht um den 74-jährigen Arnulf Rating, geboren in Mülheim an der Ruhr, seit den 1970er Jahren in Berlin lebend – und nun kommt er ins Remstal.