Wer keine Lust auf Menschenmassen oder Weihnachtsmarkt-Einheitsbrei hat, für den gibt es Alternativen – auch in der Region Stuttgart. Einige Tipps.
21.11.2025 - 06:14 Uhr
Die ersten Buden im Südwesten stehen schon, und auch die großen Weihnachtsmärkte im Land und der Region starten bald. Wer dem ganz großen Trubel nichts abgewinnen kann und trotzdem einen Glühwein in Gesellschaft trinken will, oder das ein oder andere Präsent erstehen möchte, ist vielleicht auf einem der kleineren, besonderen Märkte in der Nähe gut aufgehoben. Wir haben zehn Tipps aus der Region Stuttgart zusammengestellt.