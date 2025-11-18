Fußball-Star Cristiano Ronaldo soll überraschend ins Weiße Haus kommen. Kreisen zufolge ist ein Essen mit US-Präsident Donald Trump im Rahmen des Saudi-Besuchs geplant.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo soll Kreisen zufolge an einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman teilnehmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem mitreisenden Team des saudischen Herrschers. Demnach soll der Sportler mit dem saudischen Regierungschef und de-facto-Herrscher an einem Essen mit Trump teilnehmen. Zuvor hatte die „New York Times“-Sportbeilage „The Athletic“ darüber berichtet.

Weltmeisterschaft 2026 auch in den USA Der portugiesische Rekordspieler und -torschütze spielt seit 2022 für den saudischen Erstligisten Al-Nassr. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Der 40-Jährige gilt inzwischen beinahe schon als Aushängeschild eines modernen Saudi-Arabiens. So ließ er sich kürzlich etwa bei einer Tourismusmesse interviewen, um für die Golfmonarchie als Reiseland zu werben.

Im kommenden Jahr will Ronaldo ein letztes Mal bei einer WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko für sein Land auflaufen.

Erst kürzlich hatte Ronaldo in einem Interview gesagt, er würde Trump gerne einmal zu einem Gespräch treffen: „Er ist einer der wichtigsten Menschen auf der Welt.“ Trump könne Dinge geschehen machen und die Welt verändern, betonte Ronaldo und verknüpfte damit die Hoffnung auf mehr Frieden in der Welt.