Wegen eines lauten Telefonats geraten in einem Zug von Böblingen nach Stuttgart zwei Männer aneinander. Gegen einen 18-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei.
01.06.2026 - 12:04 Uhr
Weil ein 18-Jähriger in einem Fernverkehrszug mutmaßlich zu laut telefonierte, kam es am Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem weiteren Reisenden. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll der 18-Jährige gegen 20.30 Uhr in einem Intercity auf der Fahrt von Böblingen nach Stuttgart so lautstark telefoniert haben, dass sich ein 33-Jähriger hierdurch mutmaßlich gestört fühlte und den Mann aufforderte, leiser zu sein.