Auf einer Zugfahrt von Stuttgart nach Reutlingen geraten zwei betrunkene Männer in einen Streit. Es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung – in die sich zwei weitere Fahrgäste einmischen.

Annika Mayer 10.02.2025 - 11:42 Uhr

Vier Männer sind am Samstagabend auf einer Zugfahrt in Richtung Reutlingen aneinandergeraten. Wie die Bundespolizei mitteilt, fuhren ein 36-Jähriger und ein 42-Jähriger gegen 18.40 Uhr mit dem Zug von Stuttgart nach Reutlingen, als sie aus bisher nicht bekannten Gründen in einen Streit gerieten.