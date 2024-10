Streit wegen Platz in Warteschlange eskaliert – Mann greift Jugendlichen an

Ein 27-Jähriger und ein 16 Jahre alter Jugendlicher geraten in der Nacht zum Sonntag an einem Imbiss am Bahnhof in Bad Cannstatt in Streit. Plötzlich geht der Ältere auf den Jüngeren los.

Matthias Kapaun 07.10.2024 - 15:32 Uhr

Ein Streit zwischen einem 27-Jährigen und einem 16 Jahre alten Jugendlichen wegen der Position in einer Warteschlange vor einem Imbiss am Bahnhof Bad Cannstatt ist in der Nacht zum Sonntag eskaliert. Der Ältere soll dabei den Jüngeren körperlich attackiert haben.