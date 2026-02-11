Imbiss an der Industriestraße So schmeckt es beim neuen Bro’s Burger in Backnang
Der neue Imbiss Bro’s Burger in Backnang geht selbstbewusst an den Start – wir waren dort und haben getestet, ob er dieses Versprechen einlösen kann.
Die Werbeversprechen von Bro’s Burger, einem neuen Imbiss in Backnang (Rems-Murr-Kreis), sind vollmundig: Von „preisgekrönten Burgern“ ist auf der Webseite die Rede, von „Burger-Handwerk auf einem völlig neuen Level“. Für uns Grund genug, dort vorbeizuschauen. Können die Burger-Brüder diesen Anspruch wirklich einlösen? Wir sind gespannt.