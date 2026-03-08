Vor ein paar Jahren war ein Döner deutlich billiger. Heute liegen die Preise oft über sieben Euro. Die Menschen in Deutschland lassen sich davon nicht abschrecken - und essen sogar mehr als vorher.

Köln - Döner wird trotz deutlich gestiegener Preise immer beliebter in Deutschland. Für ein mit Fleisch gefülltes Fladenbrot waren im vergangenen Jahr nach Angaben des Marktforschers YouGov im bundesweiten Schnitt 7,11 Euro fällig. Das sind 47 Prozent mehr als 2021, als der Preis noch bei 4,85 Euro lag. Trotzdem hat die Zahl der Bestellungen im selben Zeitraum um 15 Prozent zugenommen.

Bei Dönern wurde damit ein überdurchschnittlich starker Anstieg verzeichnet. Insgesamt legte der Außer-Haus-Markt zwischen 2021 und 2025 laut YouGov nur um acht Prozent zu. Er umfasst Bestellungen von Mahlzeiten für den sofortigen Verzehr, unter anderem in Restaurants, Imbissbuden, Kantinen oder in der Handelsgastronomie - sowohl vor Ort als auch digital, etwa über Liefer-Apps. Jeder Einkauf, ob ein einzelner Döner oder mehrere, zählt als eine Bestellung.

"Der Döner festigt seine Position als krisenresistenter Klassiker", sagt YouGov-Marktforscher Sebastian Walter. Als preislich attraktive Option passe das Gericht besonders gut zum Trend flexibler Snack-Anlässe. Die Zahl der Döner-Käufer ist laut Walter zwischen 2021 und 2025 zwar leicht zurückgegangen, die verbleibenden Kunden bestellten jedoch häufiger.

Umfrage: Jeder Dritte isst einmal pro Monat oder öfter

Die Daten stammen aus dem Shopper Panel von YouGov, in dem Einkäufe von mehr als 7.000 Personen zwischen 16 und 69 Jahren erfasst werden. Im Jahr 2021 hatte es auch in der Gastronomie Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gegeben. Auch Imbisse durften zeitweise keine Gäste bewirten, der Außer-Haus-Verkauf und die Lieferung waren jedoch weitgehend möglich.

Der Döner zählt neben der Currywurst zu den beliebtesten Schnellgerichten hierzulande. Ketten wie Haus des Döners und Mangal Döner haben ihre Filialnetze zuletzt stark ausgebaut. Die meisten Läden sind jedoch unabhängige Betriebe. Steigende Kosten für Lebensmittel und Energie gingen nicht spurlos an der Branche vorbei. Bei vielen Produkten, nicht nur bei Döner und Currywurst, sind die Preise in den vergangenen Jahren stark gestiegen.

Laut einer im Mai 2025 durchgeführten YouGov-Umfrage isst gut jeder Dritte in Deutschland mindestens einmal im Monat Döner (35 Prozent). Dabei waren sowohl Varianten mit als auch ohne Fleisch enthalten.