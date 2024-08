Der Naturschutzbund sagt: Honigbienen und Wildbienen konkurrieren um Futterquellen. Die Zahl der Honigbienenvölker sollte deshalb beschränkt werden. Imkervereine im Landkreis Ludwigsburg haben zu der häufig diskutierten Frage eine andere Meinung.

Die Biene ist eine Sympathieträgerin. Anders als die Wespe oder Hornisse genießt sie einen putzigen, bedeutsamen Ruf. Und beim Wort Biene denken Viele an die Honigbiene – Biene Maja, die in ihrer typischen Arbeitermanier tagein, tagaus Pollen, Nektar und Wasser in ihren Stock transportiert – nicht an die große, schwarzblaue Holzbiene oder die rötliche gehörnte Mauerbiene. Tatsächlich gibt es neben den Honigbienen fast 600 Wildbienenarten in Deutschland, sie sind mit vier Millimetern bis zu drei Zentimetern unterschiedlich groß und unterschiedlich farbig.