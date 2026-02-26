Imkerei im Kreis Göppingen Invasive Hornissen bedrohen Bienen
Die Süddeutsche Imkergenossenschaft mit Sitz in Göppingen hat immer weniger Mitglieder und meldet Insolvenz an. Die Asiatische Hornisse wird zum massiven Problem.
Schon seit 1961 gibt es die Süddeutsche Imkergenossenschaft, doch jetzt droht das Aus. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Göppingen im Gewerbepark Voralb hat beim Amtsgericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Die geschäftsführende Vorständin Sabine Wagner hofft dennoch, dass es weitergeht und betont: „Wir suchen jemanden, der es weiterführt.“ Ob es so weit kommt, ist unklar. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Stuttgarter Rechtsanwalt Olaf Spiekermann bestellt, der sich jetzt erst einmal einen Überblick verschafft, wie eine Sprecherin mitteilt. Die Genossenschaft hat noch einen Standort in Leidersdorf in der Oberpfalz, ein weiterer bei München wurde bereits zum Jahresende geschlossen.