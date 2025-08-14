Tauchen jetzt immer mehr Fliegerbomben in Stuttgart auf?

 
Blindgänger auf S-21-Baustelle Tauchen jetzt immer mehr Fliegerbomben auf?

, aktualisiert am 14.08.2025 - 14:53 Uhr
  Foto: SDMG

In diesem Jahr kam es schon zu mehreren aufsehenerregenden Entschärfungen. Manch einer fragt sich, ob die Zahl der Auffindungen zunimmt.

Lokales: Christine Bilger (ceb)

Ein paar Wochen ist es erst her, da mussten im Stuttgarter Stadtteil Birkenäcker rund 6000 Menschen ihre Häuser verlassen, weil ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden steckte. Am Dienstag war dann schon wieder Alarm, dieses Mal auf der Stuttgart-21-Baustelle in Untertürkheim.

 

Gefühlt alle paar Tage ist in Stuttgart aktuell Aufregung wegen nicht detonierter Bomben, die auf die Stadt abgeworfen wurden. Wenn man mit der Thematik nicht vertraut ist, könnte man meinen, es häuften sich die Funde – sei es wegen erhöhter Bauaktivitäten oder wegen besserer Suchmethoden. Doch Fachleute ordnen die Häufung anders ein.

Denn das ist mitnichten der Fall. Mit kleinen Schwankungen bewege sich die Zahl der Bombenfunde seit Jahren auf einem ähnlichen Niveau, teilt eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Stuttgart mit. Zu der Behörde gehört der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg. Natürlich kämen im Frühjahr und Sommer, wenn der Boden nicht gefroren ist und mehr gebuddelt wird auf den Baustellen, mehr zum Vorschein – aber auch das ist keine Gesetzmäßigkeit. Das belegt zum Beispiel ein Blick in den Winter 2014. Damals wurden erst zwei Blindgänger in Feuerbach bei Bauarbeiten freigelegt, entschärft und abtransportiert, bei klirrender Kälte. In der gleichen Woche mussten sich Tausende Menschen im Stuttgarter Westen warm anziehen, als das am dichtesten besiedelte Wohngebiet Europas evakuiert wurde: In der Ludwigstraße nahe dem Eltern-Kind-Zentrum dort kam beim Neubau eines Wohnhauses in zweiter Reihe ein Blindgänger zum Vorschein, also auch mitten im Winter.

Und die Mengen? Im vergangenen Jahr waren es 13 Bomben, die als gefährliche Überreste des Krieges beseitigt werden mussten, im Jahr davor 16. In 20 Fällen mussten die Entschärfer im Jahr 2022 tätig werden, 2021 in 21 Fällen. 2020 waren es 14 und 2019 insgesamt 16 Blindgänger, die geborgen und unschädlich gemacht wurden. Auch das aktuelle Jahr liege „im üblichen Schwankungsbereich der zurückliegenden Jahre“, sagen die Fachleute – auch wenn Laien es punktuell aufgrund der Betroffenheit anders empfinden würden.

Wird jede Bombe entschärft oder kommt es auch zu Sprengungen?

Was auch immer wieder überrascht, ist, dass es nicht jedes Mal möglich ist, die Bomben an Ort und Stelle zu entschärfen. So kommt es immer wieder zu kontrollierten Sprengungen. Auch das ist in Stuttgart in jüngster Zeit mehrfach vorgekommen. Erst im Frühjahr, Anfang April, geschah das auf der Waldau beim Fernsehturm. Mit Wassersäcken abgedeckt wurde hier eine Bombe gesprengt. Im Juli mussten die Fachleute in Stuttgart-Birkenäcker einen Zündsatz detonieren lassen, weil er zu stark beschädigt war, um ihn zu entschärfen.

Schnell machte am Dienstagabend auch die Runde, dass die Bombe auf der Stuttgart-21-Baustelle lag. Auch das hat es schon gegeben: 2021 wurde auf der S-21-Baustelle in Bahnhofsnähe ein sogenannter Zerscheller gefunden – eine Bombe, die beim Aufschlag ohne Auslösen des Zünders aufgerissen oder nur teilweise detoniert ist. Da nur noch wenig Sprengstoff übrig war, war nur eine kleinräumige Absperrung notwendig.

