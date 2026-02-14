Vorgesehen waren drei Tage. Doch das reichte Gewerkschaften und Ländern nicht. Gelingt heute der Durchbruch in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst?
14.02.2026 - 01:49 Uhr
Potsdam - Verlängerung im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst: Die Verhandlungen werden nach Angaben beider Seiten heute fortgesetzt. Anders als zunächst erwartet, konnten sich die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund dbb auch am Freitag, dem dritten Tag ihrer Schlussrunde, noch nicht mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) einigen.