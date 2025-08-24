Durch die Schlagersendung «Immer wieder sonntags» führt üblicherweise Stefan Mross. Nun steht seine Ex-Frau Stefanie Hertel für ihn auf der Bühne. Zu Beginn gibt es einen ganz besonderen Gruß.
24.08.2025 - 12:09 Uhr
Rust - Weil Schlagerstar Stefan Mross aus familiären Gründen verhindert war, hat Sängerin Stefanie Hertel die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" moderiert. Die 46-Jährige sagte auf der Freilichtbühne im südbadischen Rust, sie könne die Trauer des 49-jährigen Mross "total nachempfinden". Mross' Mutter Stefanie war nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR) am Mittwoch im Alter von 85 Jahren in ihrer oberbayerischen Heimat gestorben.