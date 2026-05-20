Nach 21 Jahren mit ihm als Moderator der Schlagersendung «Immer wieder sonntags» ist Schluss. Nun äußert sich Stefan Mross zu Details der Absetzung seiner Sendung.
20.05.2026 - 11:44 Uhr
Baden-Baden/München - Moderator Stefan Mross spricht erstmals öffentlich über Details zur Absetzung seiner Schlagersendung "Immer wieder sonntags" (Das Erste). "Natürlich sind an diesem Tag Tränen geflossen", sagte der 50-Jährige im Interview mit der "Bild". Bei ihm und seiner Lebensgefährtin, aber "auch bei allen Mitarbeitern, die ihre Jobs verlieren." Im März machte die ARD öffentlich, dass die kommende Staffel der Show des Südwestrundfunks (SWR) die letzte sein wird.