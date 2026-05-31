Stefan Mross nimmt Abschied von „Immer wieder sonntags“ – warum er trotz Tränen gelassen bleibt und was Fans in den letzten Folgen erwartet.
31.05.2026 - 11:51 Uhr
Moderator Stefan Mross (50) scheint den Schmerz über das Aus für seine Schlagersendung „Immer wieder sonntags“ (Das Erste) einigermaßen überwunden zu haben. „Das passt alles“, sagte er zu Beginn der letzten 13 Folgen der neuen Staffel des Südwestrundfunks (SWR), die über den Sommer hinweg live ausgestrahlt werden. „Es ist wirklich alles ok. Machen Sie sich keine Sorgen.“