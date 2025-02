Die Nachfrage nach der immersiven Ausstellung „Vermeer – Meister des Lichts“ in der Schleyerhalle ist so groß, dass sie verlängert wird. Die digitale Erlebnisreise zur niederländischen Kunst ist seit Dezember erstmals in Stuttgart zu sehen.

Uwe Bogen 06.02.2025 - 14:32 Uhr

Jan Vermeer zählt zu den herausragendsten Malalern der Niederlande. Nur 36 Bilder existieren heute noch von ihm. Als 2023 in Amsterdam einer der größten Vermeer-Ausstellungen, die es je gab, stattgefunden hat, waren die Tickets fast immer ausverkauft. Auch in Stuttgart lockt der Künstler, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. Im Original sind seine Werke klein, in der immersiven Ausstellung im Anbau der Schleyerhalle aber werden sie so sehr vergrößert, dass man jedes Detail sehen kann.