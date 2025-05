Allen Unkenrufen zum Trotz, der immersive Hype sei bald vorbei, wird die Schleyerhalle im Dezember erneut zum Schauplatz von 3-D-Kunst. Dann heißt es: „Viva Frida Kahlo“.

Uwe Bogen 15.05.2025 - 15:28 Uhr

Immersiv bedeutet, dass man so tief in eine Umgebung oder Geschichte hineingezogen wird, dass man das Gefühl hat, selbst ein Teil davon zu sein. Erklären muss man dieses Wort nur noch wenigen Menschen. Zehntausende haben gesehen, welche Sinnestäuschungen die digitale Technik möglich macht. Nach Monet, Tutanchamun, Da Vincis „Abendmahl“ und Vermeer – alle Ausstellungen fanden im Anbau der Schleyerhalle statt – sowie nach den Dinosauriern auf dem Neckarschiff steht nun fest, womit die Veranstalter als nächstes die Massen in Stuttgart locken wollen.