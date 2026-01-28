 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Sagen, Bräuche, Aberglauben – mit 52 Karten durch die Osterzeit

Immerwährender Osterkalender Sagen, Bräuche, Aberglauben – mit 52 Karten durch die Osterzeit

Immerwährender Osterkalender: Sagen, Bräuche, Aberglauben – mit 52 Karten durch die Osterzeit
1
Der Waiblinger Wolfgang Wiedenhöfer hat interessante, witzige und seltsame Bräuche und Sitten der Osterzeit zusammengetragen. Foto: Iris Förster Verlag/Gottfried Stoppel

Schräge Bräuche, Hexen, böse Geister und sonderbare Speisen: Ein Kalender im Postkartenformat führt durch die sehr spezielle Zeit von Aschermittwoch bis Ostermontag.

An Aschermittwoch ist es soweit. Der Countdown bis Ostern beginnt. Wolfgang Wiedenhöfer aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) hat für diese Zeit einen ganz speziellen Kalender verfasst: den „Immerwährenden Osterkalender“, der jetzt im Iris Förster Verlag erschienen ist. Er besteht aus 52 Postkarten, die zusammen mit einem hölzernen Kartenständer hübsch verpackt in einer Box liegen. Auf jeder Karte hat Wolfgang Wiedenhöfer für die 52 Tage von Aschermittwoch bis Ostermontag Wissenswertes über die vorösterliche Zeit notiert. Zeichnungen der Weinstädter Illustratorin Gisela Pfohl bringen Farbe unter die Buchstaben.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Projekt in der Innenstadt: Haus Kuppinger in Waiblingen soll Bürgerhaus werden – Idee sucht Unterstützer

Projekt in der Innenstadt Haus Kuppinger in Waiblingen soll Bürgerhaus werden – Idee sucht Unterstützer

Ein Bürgerhaus soll innovativer Wohnort und Treffpunkt in einem sein. Die Initiatoren suchen nun Mitstreiter, die das Projekt mit Engagement und Geld verwirklichen.

Wieso soll man in der Karwoche keine Wäsche waschen, aber unbedingt Kümmel und Anis essen? Was hat es mit den Palmzweigen und dem wilden Mutesheer auf sich und woher hat der Bärlauch seinen Namen? In welchem Ort brütete der Gemeinderat Eier aus? Der „Immerwährende Osterkalender“ hält Antworten, Osterbräuche und Sagen parat, die teils fast in Vergessenheit geraten sind. Wohl auch deshalb, weil gewisse Bräuche nur in wenigen Ortschaften praktiziert wurden. So war es mancherorts Brauch, am Karfreitag mit einem Holzhammer über die Wiese zu spazieren und auf Obstbäume zu klopfen: Das sollte für eine gute Ernte sorgen.

Der Biber wird zum Fisch deklariert

Für jeden Tag gibt es eine schön gestaltete Postkarte. Foto: Iris Förster Verlag

Welche strenge Regeln unsere Vorfahren im Mittelalter während der Fastenzeit einhalten mussten, kommt auch zur Sprache. Lediglich eine Mahlzeit am Tag war erlaubt – und die bestand laut Wiedenhöfer aus drei Bissen Brot und drei Schluck Bier oder Wasser. Fleisch, Eier, Milch, Butter und Käse, also sämtliche Produkte von Landtieren, waren strikt verboten. Eine karge Zeit, aber Not macht bekanntlich erfinderisch. So wurde der Biber zum Fisch erklärt – schließlich schwimmt er im Wasser – und damit das Fleischverbot umgangen. Selbst ein im Brunnen ertrunkenes Schweinchen sei schon mal als Wassertier durchgegangen und auf den Tisch gekommen, berichtet der Autor.

Enten und andere Wasservögel wurden mancherorts ebenfalls als „fastentauglich“ eingestuft. Da darf die Geschichte der schwäbischen Maultaschen nicht fehlen. Die „Herrgotts B’scheißerle“ sollen findige Mönche erfunden haben, um das strikte Fleischverbot während der Fastenzeit zu umgehen. Das Fleisch wurde mit Gemüse gemischt und mit Nudelteig umhüllt, um es vor dem strengen Blick des Allmächtigen zu verbergen. Das Gericht wird traditionell am Gründonnerstag, am Karfreitag und am Karsamstag serviert.

Osterhase, Kuckuck, Storch und Osterhenne

Wer denkt, der Gründonnerstag trage seinen Namen wegen des Spinats in den Maultaschen, liegt jedoch falsch, auch das erfährt man aus dem Kalender. Das Wort „Gründonnerstag“ kommt nämlich nicht von der Farbe Grün, sondern vom Begriff „greinen“, also weinen, und bezieht sich auf die Trauer um das Leiden und Sterben Jesu.

„Ende des 17. Jahrhunderts taucht erstmals der Osterhase in der volkstümlichen Erzählung auf“, berichtet Wolfgang Wiedenhöfer. Woher er angehoppelt kam, sei nicht überliefert, vielleicht war er ja die protestantische Reaktion auf das katholische Osterlamm. Je nach Region waren auch Tiere wie Osterhenne, Osterhahn, der Fuchs, der Kuckuck oder der Storch mit österlichem Brauchtum verbunden. Letzten Endes setzte sich jedoch der Osterhase durch. Erst um 1800 entstand dann der bis heute praktizierte Brauch, Osternester in den Gärten zu verstecken.

Der „Immerwährende Osterkalender“ ist im Iris Förster Verlag Waiblingen erschienen und kostet 18 Euro. Er besteht aus 52 Karten mit erklärenden Texten von Wolfgang Wiedenhöfer und Illustrationen von Gisela Pfohl. Der Holzkartenständer wurde in der Werkstatt der Paulinenpflege in Winnenden hergestellt. Mehr Infos unter www.verlag-iris-foerster.de.

Weitere Themen

Immerwährender Osterkalender: Sagen, Bräuche, Aberglauben – mit 52 Karten durch die Osterzeit

Immerwährender Osterkalender Sagen, Bräuche, Aberglauben – mit 52 Karten durch die Osterzeit

Schräge Bräuche, Hexen, böse Geister und sonderbare Speisen: Ein Kalender im Postkartenformat führt durch die sehr spezielle Zeit von Aschermittwoch bis Ostermontag.
Von Annette Clauß
Inklusionsbetrieb in Winnenden: Großauftrag weg, Perspektive wankt – Schwaben-Druck kämpft ums Überleben

Inklusionsbetrieb in Winnenden Großauftrag weg, Perspektive wankt – Schwaben-Druck kämpft ums Überleben

Die inklusive Textildruckerei Schwaben-Druck steht auf der Kippe. Was für viele nur ein weiteres Firmensterben ist, würde für Erhan, Fahadou und viele andere bedeuten: Alles verlieren.
Von Frank Rodenhausen
Fellbacher Mafia-Prozess: „Sonst schlage ich dir den Kopf ab“ – Busfahrer als Mafia-Buchhalter?

Fellbacher Mafia-Prozess „Sonst schlage ich dir den Kopf ab“ – Busfahrer als Mafia-Buchhalter?

Im Fellbacher Mafia-Prozess steht ein Busfahrer vor Gericht, der mit großen Worten prahlte. Doch was steckt wirklich hinter seinen Aussagen? Die Darstellungen gehen auseinander.
Von Phillip Weingand
Tierschutz in Backnang: Letzte Weide: Wie ein neuer Verein traumatisierten Reitpferden hilft

Tierschutz in Backnang Letzte Weide: Wie ein neuer Verein traumatisierten Reitpferden hilft

Misshandelt, vernachlässigt, entsorgt: Für traumatisierte Reitpferde gibt es nun in Backnang einen Zufluchtsort, an dem sie wieder Vertrauen in den Menschen fassen können.
Von Annette Clauß
Andrea Berg feiert Geburtstag: Märchen-Karriere: Die Schlagerkönigin denkt auch mit 60 nicht ans Aufhören

Andrea Berg feiert Geburtstag Märchen-Karriere: Die Schlagerkönigin denkt auch mit 60 nicht ans Aufhören

Andrea Berg feiert ihren 60. Geburtstag, denkt aber nicht ans Aufhören. Die Schlagerkönigin plant neue Musik und große Tourneen. Wir zeigen Highlights ihrer Karriere.
Von Phillip Weingand
Wohnen in Fellbach: Neues Leben im Postamt –„Fellbacher werden ihre Freude am Areal haben“

Wohnen in Fellbach Neues Leben im Postamt –„Fellbacher werden ihre Freude am Areal haben“

Die frühere Hauptpost in Fellbach steht seit Jahren leer. Nun will die Kreisbaugruppe auf dem zentralen Areal rund 75 Wohneinheiten realisieren. Das Postgebäude selbst wird saniert.
Von Dirk Herrmann
Zwischen Winnenden und Schwaikheim: Warum auf der Kreisstraße 1911 noch Tempo 50 gilt – und wie lange noch

Zwischen Winnenden und Schwaikheim Warum auf der Kreisstraße 1911 noch Tempo 50 gilt – und wie lange noch

Auf der Kreisstraße 1911 zwischen Schwaikheim und Winnenden wird gearbeitet: Schutzplanken sollen die gefährliche Böschung sichern. Bis dahin gilt Tempo 50 – aus gutem Grund.
Von Frank Rodenhausen
Unfall in Berglen: Betrunkener prallt mit Auto gegen Baum – Totalschaden

Unfall in Berglen Betrunkener prallt mit Auto gegen Baum – Totalschaden

Eine nächtliche Fahrt endet in Berglen-Hößlinswart (Rems-Murr-Kreis) mit einem Totalschaden. Am Dienstag verliert ein Autofahrer die Kontrolle – Alkohol spielt dabei eine Rolle.
Von Chris Lederer
B 14-Ausbau: Lärmschutz: B 14: Wer hat Anspruch auf Lärmschutz?

B 14-Ausbau: Lärmschutz B 14: Wer hat Anspruch auf Lärmschutz?

Beim Neubau der B 14 zwischen Nellmersbach und Backnang/West prüft das Regierungspräsidium Stuttgart, welche Anwohner Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen haben.
Von Chris Lederer
Hackerangriff auf Ticketportal: Schorndorf warnt vor Datenklau

Hackerangriff auf Ticketportal Schorndorf warnt vor Datenklau

E-Mail-Adressen und Passwörter von bis zu rund 19.000 Personen in Gefahr: In Schorndorf hat es einen Hackerangriff auf ein externes Buchungssystem für Online-Tickets gegeben.
Weitere Artikel zu Ostern Waiblingen Brauchtum Aschermittwoch
 
 