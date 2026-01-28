Immerwährender Osterkalender: Sagen, Bräuche, Aberglauben – mit 52 Karten durch die Osterzeit

An Aschermittwoch ist es soweit. Der Countdown bis Ostern beginnt. Wolfgang Wiedenhöfer aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) hat für diese Zeit einen ganz speziellen Kalender verfasst: den „Immerwährenden Osterkalender“, der jetzt im Iris Förster Verlag erschienen ist. Er besteht aus 52 Postkarten, die zusammen mit einem hölzernen Kartenständer hübsch verpackt in einer Box liegen. Auf jeder Karte hat Wolfgang Wiedenhöfer für die 52 Tage von Aschermittwoch bis Ostermontag Wissenswertes über die vorösterliche Zeit notiert. Zeichnungen der Weinstädter Illustratorin Gisela Pfohl bringen Farbe unter die Buchstaben.