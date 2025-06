Demonstranten wehren sich massiv gegen Bundesbeamte, die Ausländer festnehmen und abschieben wollen. Sicherheitskräfte treten teils martialisch auf. Der Streit könnte auch politisch eskalieren.

dpa 08.06.2025 - 02:52 Uhr

Los Angeles - Angesichts von Protesten gegen Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE will Präsident Donald Trump der kalifornischen Regierung nach deren Angaben die Befehlsgewalt über die Nationalgarde des Bundesstaats entziehen. Auf diese Weise sollten 2.000 Soldaten in den Straßen eingesetzt werden, obwohl die Behörden im Bezirk und in der Stadt Los Angeles dafür keinen Bedarf sähen, kritisierte der demokratische Gouverneur Gavin Newsom auf der Plattform X. Mit diesem Schritt heize die von den Republikanern geführte Regierung die Lage absichtlich an, was nur zu einer weiteren Eskalation führen werde.