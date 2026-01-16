Nach Berechnungen von Eurostat müssen die Menschen in Griechenland einen größeren Teil ihres Einkommens für das Wohnen aufbringen als in jedem anderen EU-Staat.
Der soziale Notstand birgt erhebliches innenpolitisches Konfliktpotenzial. Makroökonomisch präsentiert sich Griechenland in guter Verfassung. In den vergangenen zwei Jahren erwirtschaftete das einstige Krisenland Haushaltsüberschüsse, das Wirtschaftswachstum liegt seit vier Jahren fast doppelt so hoch wie im EU-Durchschnitt. Zwar ist Griechenland weiterhin das am höchsten verschuldete Land der Union, doch baut es seine Schulden schneller ab als jeder andere Mitgliedstaat. Vom früheren Sorgenkind hat sich das Land zum Musterschüler gewandelt. Im Alltag vieler Menschen kommt davon jedoch wenig an. Sie spüren immer noch die Folgen der Staatsschuldenkrise und der harten Sparprogramme der 2010er Jahre.