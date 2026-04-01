Nach einer Untersuchung des Kiel Instituts waren zentrale Wohnungen im Schnitt rund 27 Prozent teurer als in Randlagen. Langfristig ist der Unterschied merklich gestiegen.
01.04.2026 - 03:00 Uhr
Kiel - Wer eine bezahlbare Wohnung kaufen will, muss zunehmend auf Außenbezirke ausweichen. Nach einer Untersuchung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft sind Preise von Wohnungen in den Innenstädten vergangenes Jahr überdurchschnittlich gestiegen. Wohnungen in zentralen Lagen waren im Schnitt rund 27 Prozent teurer als Wohnungen in Randlagen, teilte das Forschungsinstitut mit. 2024 lag der Unterschied noch bei rund einem Viertel.