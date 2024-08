Stadt Stuttgart, Energieberatungszentrum, Stadtwerke, BW-Bank, Anwälte: Sie alle informieren am 19. September gemeinsam, wie Immobilieneigentümer ihre Häuser energetisch sanieren können, wie viel das kostet und wo sie Förderungen bekommen.

Julia Bosch 30.08.2024 - 09:42 Uhr

Wie kann ich mein Haus energetisch sanieren? Welche Förderung erhalte ich für eine Gebäudedämmung, den Einbau einer Wärmepumpe oder den Anschluss an ein Wärmenetz? Darum geht es beim Forum für Immobilieneigentümer und Wohnungseigentümergemeinschaften am Donnerstag, 19. September. Die Baden-Württembergische Bank, das Energieberatungszentrum Stuttgart sowie die Stadt Stuttgart informieren an dem Tag zur energetischen Gebäudesanierung. Anhand von Beispielen soll gezeigt werden, dass dieser Schritt machbar und lohnenswert ist.