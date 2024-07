Zum Auftakt des Immobiliendialogs Region Stuttgart rät OB Nopper zu mehr Transparenz bei Bauvorhaben. Und eine Ministerin ruft zu mehr Vernunft auf.

Jürgen Brand 23.07.2024 - 15:07 Uhr

Ein neuer Gewerbepark in Aichelberg – gescheitert; 55 Prozent der Einwohner sprachen sich in einem Bürgerentscheid dagegen aus. Neue Windkraftflächen im Regionalplan Neckar-Alb – mehr als 400 000 Stellungnahmen von Gegnern. Bauprojekte aller Art haben es schon seit Längerem nicht immer leicht. Der Rat von Stuttgarts OB Frank Nopper dazu an die Immobilienwirtschaft: „Präsentieren Sie Ihr Projekt transparent, offen und dialogbereit. Das ist die beste Vorgehensweise.“ Gesagt hat Nopper das beim Auftakt zum 16. Immobiliendialog Region Stuttgart am Montag im Rathaus in einer Diskussion zum Thema „Demokratie im Spannungsfeld von Bau- und Infrastrukturprojekten“.