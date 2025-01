Ein Stuttgarter Unternehmen hat den Ehrgeiz, das komplexe Thema an nur zwei Seminarabenden in der Stuttgarter Innenstadt verständlich zu machen und hilfreiche Tipps für die aktuelle Situation - Stichwort: gestiegene Zinsen und immer noch hohe Preise - zu geben.

Der Traum der eigenen vier Wände scheint für viele geplatzt zu sein. Auch eine Anlage in Immobilien, sogenannte Kapitalanlagen, scheinen sich aufgrund der jetzigen Zinsen nicht mehr wirklich zu lohnen. Zudem herrscht Verunsicherung darüber, wohin sich der Immobilienmarkt in den kommenden Jahren bewegen wird.

Immobilien kaufen: Auf niedrigere Zinsen warten oder doch gleich kaufen?

Für all jene, die das Thema Immobilie innerlich bereits abgeschrieben haben: Wie jeder Umbruch bietet auch die Situation am Immobilienmarkt nicht nur Risiken, sondern auch interessante Chancen. Traumzinsen zwischen ein und zwei Prozent sind wohl definitiv Geschichte, das allgemeine Preisniveau ist aber hoch geblieben. Ist der Immobilienerwerb deshalb unmöglich? Nicht unbedingt.

Seit 36 Jahren hat Konzept + Grundbesitz Erfahrung mit Qualitätsimmobilien – für sie ist diese Situation nicht neu. Sie hatten schon zweimal hohe Zinsen während ihres Berufslebens und haben viel Erfahrung, wie es geht. Um dieses Wissen weiterzugeben, hält das Unternehmen Seminare mit dem Motto: „Erst wissen, dann kaufen“.

„Bei Immobilien geht es um sehr viel Geld. Wer hier falsch einkauft oder sich verkalkuliert, den kommt das heute aufgrund der gestiegenen Zinsen umso teurer zu stehen“ gibt Konzept + Grundbesitz darüber hinaus zu bedenken.

Seminar schafft Grundlagen-Wissen über Immobilien und aktuelles Marktgeschehen

Aus diesem Grund bietet sein Stuttgarter Immobilien-Unternehmen Konzept+Grundbesitz seit mittlerweile mehr als 20 Jahren leicht verständliche Immobilienseminare für alle Interessierten an. Das Ziel: Grundlagen-Wissen über Immobilien kombiniert mit aktuellem Marktgeschehen zu vermitteln. Dafür gibt sich der Geschäftsführer und Referent Heimo Bucerius gerade einmal zwei Seminarabende Zeit, um in lockerer Atmosphäre alles Wichtige einleuchtend zu erklären und geht auch noch auf sämtliche Fragen ein.

Das klingt zunächst abenteuerlich. Wirft man aber einen näheren Blick auf die Philosophie der Firma, so eröffnet sich ein sorgfältig strukturierter Plan.

Das kleine Immobilienseminar möchte Interessierte umfassend über den Immobilienkauf aufklären. Wie es heute funktionieren kann und welche Fehler einem dabei auf keinen Fall unterlaufen dürfen. Getreu dem Motto „Erst wissen, dann kaufen". Hier werden nicht nur wichtige Grundlagen zur Immobilie vermittelt, sondern zusätzlich auch das aktuelle Geschehen verständlich beleuchtet. So profitieren Seminarteilnehmer von der Erfahrung eines alteingesessenen Stuttgarter Immobilien-Unternehmers, der auch andere, schlechtere Zeiten am Immobilienmarkt kannte als die vergangenen Jahre, die mit ihren historisch niedrigen Zinsen wohl eine Ausnahme bleiben werden.

Tipps zum Immobilienkauf direkt vom Experten

„Eine Mehrzahl der Leute entscheiden beim Immobilienkauf aus dem Bauch heraus oder hört auf die Tipps von Bekannten und Verwandten. Leider gibt es hier viel Halbwissen oder Infos, die schon seit Jahren nicht mehr gültig sind. Als „alte Hasen“ auf dem Markt mit 36 Jahren Erfahrung möchten wir damit aufräumen. Ferner haben wir unser Seminar ergänzt, um auf die aktuelle Situation einzugehen. Viele haben den Immobilienkauf für den Moment abgeschrieben – dem möchten wir mit Lösungsideen begegnen“, so der Geschäftsführer Heimo Bucerius.

Das kleine Immobilienseminar findet das nächste Mal am 10. und 12. Februar 2025 in Stuttgart statt.

Unter anderem werden die folgenden Fragen am ersten Abend beantwortet:

Neun Kriterien für größtmögliche Sicherheit beim Immobilienkauf

Die Inflation ist geblieben – die wahren Daten

Die Immobilienblase ist nicht geplatzt - wie geht es weiter?

Wichtige Informationen, die im Medienlärm untergehen

Am zweiten Abend wird unter anderem auf die folgenden Fragen und Themen eingegangen:

Zinsen zu teuer? Ein Lösungsansatz

Der Immobilienmarkt zieht wieder an – jetzt kaufen oder auf sinkende Zinsen hoffen?

Eigenheim oder Anlage?

Eigenkapital: Wie viel braucht man jetzt?

Was ist der wichtigste Punkt beim Immobilienkauf?

und Antworten auf alle Fragen

Hier soll nicht nur Wissen vermittelt werden, sondern auch die Fragen der Seminarteilnehmer können beantwortet werden.

Insider-Wissen rund um den Immobilienkauf

Seminarsprecher Heimo Bucerius war mit seiner Vermögensberatungsfirma unter den Top 25 Deutschlands der vom Wirtschaftsmagazin €uro getesteten Finanzberater (25 von 18.000 Beratern wurden ausgezeichnet). Im Immobilienseminar gibt er wertvolle Tipps aus 36 Jahren Erfahrung preis; er verspricht, dass Teilnehmende Informationen erhalten, an die man sonst nicht leicht kommt.

Dieses Wissen in nur zwei Seminarabende zu packen für Immobilieninteressierte ohne Vorwissen, das klingt ambitioniert – jedoch sind Teilnehmende des „kleinen Immobilienseminars“ durchweg begeistert:

„Diese Daten bekommt man wirklich nirgendwo anders.“ erkennt ein Seminarteilnehmer. „Es war wirklich erstaunlich, wie Sie es schafften, mir in so kurzer Zeit so aufschlussreiche Kennzahlen und Kriterien zu nennen.“ freut sich eine Teilnehmerin.

Demnächst findet das Seminar mit aktualisiertem Inhalt wieder statt. Inzwischen hat es sich ein wenig zum Geheimtipp für Interessierte gemausert, die Resultate sprechen offenbar eine deutliche Sprache.

Einen umfangreichen Einblick in die Seminarinhalte erhalten Interessierte auf der Webseite von Konzept+Grundbesitz.

Kleines Immobilienseminar:

Termin: Montag, 10. Februar und Mittwoch, 12. Februar 2025 - jeweils um 19 Uhr in Stuttgart

Kosten: Pro Seminarabend 20 Euro (bar zu bezahlen vor Ort) inklusive Snacks und Getränke

Hinweis: Um auf Fragen eingehen zu können, wird die Teilnehmerzahl bewusst klein gehalten. Wer Interesse hat, sollte sich daher schnell anmelden. Die Anmeldung zum Seminar ist über die Webseite von Konzept+Grundbesitz möglich.