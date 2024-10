Wer über die eigenen vier Wände nachdenkt, der steht vor beträchtlichen Herausforderungen: bauen oder kaufen? Haus oder Wohnung? Stadt oder Land? Wie läuft die Finanzierung? Was muss man energetisch bedenken? Wie ist das denn jetzt mit dem Heizungsgesetz?

Fragen über Fragen: Diese werde kompetent auf der Leonberger Immobilienmesse Limmo beantwortet, zu der unsere Zeitung am kommenden Wochenende in die Stadthalle einlädt. Am Samstag, 19., und Samstag, 20. Oktober, geben von jeweils 11 bis 17 Uhr Fachleute von 19 Firmen Auskunft über all diese und weitere Themen, die sich rund um das Thema Immobilien stellen. Schon seit vielen Jahren ist die Limmo ein bekannter wie beliebter Treffpunkt des Austauschs von Experten und Bauherren. Mit dabei sind Bauträger, Projektentwickler, Makler, Massivhaushersteller, Banken und Finanzdienstleister aus der Region Leonberg.

Neben den individuellen Themen, die an Ständen der Unternehmen und Organisationen besprochen werden, gibt es an beiden Tagen ein großes Vortragsprogramm. Dabei geht es unter anderem um das Energiesparen mit Photovoltaikanlagen, alles was beim Bau eines Daches bedacht werden muss oder die allgemeine Entwicklung des Immobilienmarktes in der Region Leonberg. Interessant dürften auch die Informationsrunden der Stadt Leonberg sein, bei denen Mitarbeiter des Baudezernats über die papierlose Baugenehmigung informieren.

Das Parken ist für die Besucher und die Aussteller an beiden Tagen auf dem Parkplatz der Stadthalle kostenlos. Der Parkschein, den es an der Einfahrt gibt, kann am Stand der Leonberger Kreiszeitung am Eingang der Messe in in ein kostenloses Ausfahrtsticket getauscht werden. Parkmöglichkeiten gibt es zudem in der Steinstraße.

Immobilienmesse Limmo, Samstag, 19., Sonntag, 20. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Stadthalle Leonberg, Römerstraße 101. Der Eintritt ist frei.