Sanierung, Finanzierung und altersgerechtes Wohnen: Auf der Immobilienmesse unserer Zeitung wird am 16. und 17. November im Look 21 an der Türlenstraße 2 über Möglichkeiten, Entwicklungen und Trends gesprochen.

Torsten Ströbele 14.11.2024 - 15:14 Uhr

Der Traum von der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus ist bei vielen Menschen ungebrochen groß. Ob und wie dieser Traum Wirklichkeit werden kann, können Immobilieninteressierte am kommenden Wochenende im Look 21 an der Türlenstraße 2 herausfinden. Denn dort veranstalten die Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten eine Immobilienmesse. „Wir wollen einen Überblick über den aktuellen Stand in der Immobilienwelt bieten und eine Plattform für aktuelle Entwicklungen, Trends und Experten schaffen“, sagt Nico Bosch, der Leiter Messen und Events unserer Zeitung. „Denn richtig informiert sein, ist für den Kauf essenziell.“