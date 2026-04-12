Impfungen schützen vor Infektionskrankheiten. Vor Beginn der Europäischen Impfwoche am 19. April bittet das Gesundheitsamt die Menschen im Landkreis, ihren Impfstatus zu überprüfen.
12.04.2026 - 11:51 Uhr
Aus Anlass der Europäischen Impfwoche vom 19. bis 25. April macht das Gesundheitsamt Böblingen auf die Bedeutung von Impfungen aufmerksam. „Zu den wirksamsten Schutzmaßnahmen gegen schwere Infektionskrankheiten gehören Impfungen. Wer sich impfen lässt, schützt sich selbst und hilft gleichzeitig dabei, andere zu schützen“, sagt die Gesundheitsamtsleiterin Anna Leher.