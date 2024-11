Humane Papillomviren (HPV) können Gebärmutterhalskrebs auslösen. Eine vollständige Schutzimpfung dagegen hatte zuletzt aber nur jedes zweite Mädchen im Jugendalter.

Von den im Jahr 2009 geborenen gesetzlich Versicherten im Alter von 14 Jahren seien 49,5 Prozent der Mädchen und 30,6 Prozent der Jungen vollständig geimpft, hat das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) auf Basis von Abrechnungsdaten mitgeteilt. Am höchsten seien die Quoten in Sachsen-Anhalt, am niedrigsten in Baden-Württemberg.

Das Virus gehöre nach wie vor zu den eher unbekannten Erregern, sagt Zi-Chef Dominik von Stillfried. „Leider sind daher noch immer viel zu wenige Mädchen und Jungen gegen dieses Virus geimpft.“ EU-weites Ziel sei eine Impfquote von 90 Prozent bei Mädchen bis zum Jahr 2030. Deutschland liege deutlich unter dieser Zielmarke.

Konzeptionelles Bild des humanen Papillomavirus: Foto: Imago/Imagebroker

Was sind Humane Papillomviren?

HPV werden sexuell übertragen und können unter anderem Gebärmutterhalskrebs sowie Krebs im Mund-Rachen-Raum, an weiblichen und männlichen Geschlechtsorganen und im After verursachen. Etwa acht von zehn sexuell aktiven Menschen infizieren sich mindestens einmal im Leben mit HPV.

In den meisten Fällen bildet sich die Infektion unbemerkt von selbst wieder zurück. Bei einem von zehn Fällen bleibt sie jedoch bestehen, Monate oder Jahre später kann sich – teils über Vorstufen – daraus Krebs entwickeln.

Abstrich nach einer Untersuchung des Gebärmutterhalskanals, der Abstrich wird, mikroskopisch, auf Zellveränderungen untersucht(sogenannter PAP-Test). Foto: Imago/Jochen Tack

Wie viele Virenarten gibt es?

Es gibt mehr als 200 verschiedene HPV-Typen. Sie besiedeln vor allem Haut und Schleimhäute. Viele Virustypen führen lediglich zu gutartigen Hautwarzen im Anal- und Genitalbereich. Sogenannte Hochrisikotypen können allerdings zu Krebsvorstufen führen. Dazu gehören die besonders gefährlichen wie HPV16 und HPV18, welche die meisten Fälle von Gebärmutterhalskrebs verursachen.

In Deutschland stehen derzeit zwei HPV-Impfstoffe –Cervarix und Gardasil – zur Verfügung, die auch gegen die besonders gefährlichen Virustypen HPV16 und HPV18 wirken. Foto: Imago/Depositphotos

Wie viele Krankheitsfälle gibt es?

In Deutschland erkranken jedes Jahr etwa 7700 Menschen an HPV-bedingtem Krebs. Allein etwa 1500 Frauen sterben jedes Jahr an Gebärmutterhalskrebs.

Wem wird eine Impfung empfohlen?

Seit 2007 empfiehlt die Ständige Impfkommission eine HPV-Impfung für Mädchen und seit 2018 auch für Jungen zwischen neun und 14 Jahren. Wurde dieses Zeitfenster verpasst, können Impfungen bis zum 18. Geburtstag kostenlos nachgeholt werden. Neun- bis 14-Jährige erhalten zwei Impfdosen, bei 15- bis 17-Jährigen ist eine dritte Impfdosis erforderlich. Die HPV-Impfung sollte idealerweise vor den ersten sexuellen Kontakten erfolgen.

Histologischer Schnitt durch das Gewebe eines Cervix-Karzinoms (Gebärmutterhalskrebs). Foto: Imago/Blickwinkel

Wie hoch ist die Impfquote?

Aktuell sind in Deutschland nur 54 Prozent der 15-jährigen Mädchen und 27 Prozent der gleichaltrigen Jungen vollständig gegen HPV geimpft. Damit ist Deutschland noch weit von einem flächendeckenden Schutz vor HPV entfernt, der erst bei einer Durchimpfungsrate von mindestens 70 Prozent gegeben ist.

Die Weltgesundheitsorganisation gibt das Ziel vor, Gebärmutterhalskrebs weltweit zu eliminieren. Dazu sollen bis 2030 insgesamt 90 Prozent der 15-jährigen Mädchen gegen HPV vollständig geimpft sein. Krebsexperten befürworten für Deutschland Schulimpfprogramme wie in Norwegen oder Island, um die HPV-Impfquote zu erhöhen.

Welche Impfstoffe gibt es?

In Deutschland stehen derzeit zwei HPV-Impfstoffe –Cervarix und Gardasil – zur Verfügung, die auch gegen die besonders gefährlichen Virustypen HPV16 und HPV18 wirken. Gardasil bietet zudem einen guten Schutz gegen Genitalwarzen und als Neunfachvariante auch gegen weitere HPV-Typen.

Gardasil ist neben Cervarix einer der eingesetzten Impffstoffe gegen HPV. Foto: Imago/Beautiful sports

Wie wirksam ist die Impfung?

Nach Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft belegen Studien in mehreren Ländern, dass die HPV-Impfung Krebs wirksam verhindert. Bei Mädchen, die früh genug gegen HPV geimpft wurden, ging die Rate an Gebärmutterhalskrebs um bis zu 90 Prozent zurück.

Jüngste Daten aus Schottland zeigen zudem, dass die Schutzwirkung sogar noch höher sein könnte. Da zwischen einer HPV-Infektion und der Entwicklung eines bösartigen Tumors bis zu 15 Jahre vergehen können, werden sich die Auswirkungen der Impfung erst später in der Krebsstatistik niederschlagen.

Ein Teil der Humanen Papillomviren, die Krebs verursachen, wird nach Angaben des Deutsche Krebsforschungszentrums durch die Impfung nicht erfasst. Frauen ab 20 Jahren sollten daher jährlich die Krebsfrüherkennungsuntersuchung für Gebärmutterhalskrebs wahrnehmen