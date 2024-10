In diesem Artikel fassen wir alles Wichtige zur Mpox-Impfung zusammen und beantworten die häufigsten Fragen.

Redaktion 22.10.2024 - 15:12 Uhr

Mpox ist eine seltene Viruserkrankung, die durch das Orthopoxvirus simiae (Monkeypox-Virus) verursacht wird. Während das Virus ursprünglich hauptsächlich in Teilen Afrikas auftrat, wurden seit Mai 2022 vermehrt Fälle außerhalb Afrikas, auch in Deutschland, registriert. Die meisten Infektionen verlaufen mild, doch in seltenen Fällen kann es zu Komplikationen wie schweren Hautinfektionen, Lungenentzündung oder Entzündungen des Gehirns kommen. Besonders gefährdet sind Neugeborene, Kinder, Schwangere, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.