Zwei Frauen sind in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) in einen heftigen Streit geraten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Andreas Hennings 08.01.2026 - 14:57 Uhr

Der Polizeiposten Besigheim sucht Zeugen einer Prügelei, die sich am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Marienstraße in Besigheim ereignet hat. Laut Mitteilung der Polizei soll die 49-jährige Fahrerin eines Audi zunächst mit dem Fahrverhalten einer 38-jährigen Hyundai-Lenkerin nicht einverstanden gewesen sein und deshalb gehupt haben. In der Marienstraße stoppten die beiden im Bereich der Kirche und gerieten verbal in Streit.